Победителями омского полумарафона «ЗаБег» стали новосибирец и 60-летняя иркутянка

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В Омске на Соборной площади в это воскресенье, 4 июня, состоялся VII Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Участие в масштабном спортивном событии приняли 2435 человек из двадцати пяти регионов России, а также из Казахстана и Уганды.

Участников забега поприветствовали министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц и мэр Омска Сергей Шелест.

— Сегодня прекрасный день для такого отличного мероприятия, вчера здесь же мы ездили на велосипедах, а сегодня отправляемся на пробежку. Омск живет спортом, и потому все мы здесь! Всем желаю отличного настроения, мира и добра!», - отметил глава спортивного ведомства региона, — сказал Крикорьянц.

Самой популярной дистанцией оказались 5 км. Их пробежали свыше 900 человек. Еще более 500 человек выбрали для себя дистанцию 10 км. По 400 человек преодолели дистанции 1 км и 21,1 км.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Победителями в рамках полумарафонской дистанции (21,1 км) стали представительница Иркутской области Вера Измоденова (среди женщин) и Валерий Лукин (среди мужчин). Второе место заняли Тамара Волнина и Михаил Кульков. Бронзу разделили омичка Ольга Романова и спортсмен из Челябинской области Павел Брода.

— Мне на этой неделе исполнилось 60 лет, и я этого момента ждала, чтобы в условиях гандикапа посоперничать с Мариной Ковалевой, к сожалению, не получилось, ведь она сегодня бежала 10-ку. Расстроена, конечно, ведь, думаю, я могла бы сегодня ей составить конкуренцию в условиях возрастного гандикапа. А вообще я ехала сюда за победой, 2-е место меня не устраивало! — поделилась Вера Измоденова.

Напомним, в минувшую субботу, 3 июня, в Омске прошло другое крупное спортивное событие — XXIV культурно-спортивный праздник «ВелоОмск-2023». На дистанцию 12 км вышло рекордное количество участников — 4 тысячи человек, В велогонке участили принял и сам временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Хоценко вместе со своей семьей.

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