Омичей предупреждают о мошенниках, собирающих деньги на нужды СВО от имени волонтеров

Фото: Даниил ОПАРИН

В Омске неизвестные от имени регионального гуманитарного центра собирают деньги на нужды СВО.

Как сообщили в телеграм-канале организации, злоумышленники пишут в личные сообщения и просят перевести определенную сумму на счет некоего Артема Станиславовича Ш. в «Сбербанке». Объясняют свою просьбу неизвестные тем, что центр должен оплатить какой-то заказ, но из-за лимита на переводы не может этого сделать. Для достоверности они обещают вернуть деньги на следующий день и предоставить отчет об упомянутой покупке в канале организации.

— Кто-то создал фейковый аккаунт и от нашего имени просит выслать деньги на счёт в «Сбербанке«. Прикрепляем сообщение и номер счета, на который просят перечислить деньги. Друзья, мы НИКОГДА не обращаемся в личку с просьбой перечислить деньги! — говорится в сообщение гумцентра Омской области.

Отметим, сообщение об орудующих мошенниках разместил и мэр Омска Сергей Шелест.

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