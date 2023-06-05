В Омской области произошел пожар на крупном мусорном полигоне

Фото: «Подслушано Калачинск» во «ВКонтакте».
В Калачинске в минувшее воскресенье, 4 июня, произошло возгорание на мусорном полигоне площадью около 100 гектаров. Сообщения о пожаре на крупной свалке бытовых отходов появилось в паблике «Подслушано Калачинск» во «ВКонтакте».
По словам очевидцев, едкий запах гари можно было почувствовать в радиусе нескольких километров от свалки, в черте города. Не смотря на аномально жаркую погоду, установившуюся на территории региона, местным жителям пришлось закрыть окна.
Фото: местные жители/«Подслушано Калачинск» во «ВКонтакте».
Как сообщает РИА «Омск-информ» со ссылкой на регоператора ООО «Магнит», на месте пожара идут работы по его ликвидации, в частности на полигон прибыла спецтехника и были доставлены более 200 тонн технического грунта.
На момент написания материала, информация о том, было ли полностью ликвидировано возгорание, отсутствует.
Отметим, пожары на мусорном полигоне в Калачинске, который планируют рекультивировать до 2026 года, как и другие на территории Омска и районов, происходят достаточно часто.
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