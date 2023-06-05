250 педагогов из семи регионов России приедут в Омск на курсы повышения квалификации

Фото: пресс-служба ОмГПУ.

В Омск повышать квалификацию приедут свыше 250 советников директоров по воспитанию из семи регионов России.

С 5 июня по 9 июня 2023 года в Омском государственном педагогическом университете педагоги из Республики Бурятии, ХМАО, Омской, Свердловской, Тюменской, Иркутской, Челябинской областей будут проходить обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Деятельность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями».

— В течение пяти дней с участниками обучения будут работать преподаватели ОмГПУ, региональные эксперты, представители Российского общества «Знание», ВДЦ «Орленок» и МДЦ «Артек». На занятиях спикеры расскажут о психологических аспектах работы с детским коллективом, организации и развитии детского самоуправления, внедрении инновационных методов воспитательной работы и цифровых технологий в образовательный процесс и многом другом, — сообщили в пресс-службе ОмГПУ.

Отметим, в мае 2023 года на базе ОмГПУ обучение прошли 239 советников по воспитанию из таких регионов, как Саратовская, Ульяновская области и Республика Дагестана.

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