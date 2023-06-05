Омский «Авангард» подписал двухлетний контракт с нападающим ХК «Торпедо» Венгрыжановским

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Омский «Авангард» подписал двухлетний контракт с 22-летним нападающим ХК «Торпедо» Денисом Венгрыжановским. Нижегородский клуб не стал продлевать с ним контракт.

— Здоровая конкуренция в нижних звеньях — крайне важный момент для создания боеспособного коллектива на новый сезон. Денис — молодой, талантливый и трудолюбивый парень, с опытом игры в КХЛ, умеющий принимать на льду нестандартные решения. Он может побороться за место в основе, — прокомментировал генменеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов.

Отметим, в минувшем сезоне Чемпионата КХЛ Венгрыжановский 36 матчей в составе «Торпедо», по итогам которых набрал 9 (2+7) очков.

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