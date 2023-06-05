В зоне СВО погиб 29-летний сотрудник АО «Омскоблводопровод»

Фото: АО «Омскоблводопровод».

В Омской области простились с 29-летним сотрудником ремонтно-эксплуатационного участка Азовского района АО «Омскоблводопровод» Иваном Кашкаровым, погибшим в зоне СВО. Мужчину призвали на службу в ходе частичной мобилизации в прошлом году.

У Ивана, которому в этом августе должно было исполниться 30 лет, остались жена и двое детей.

— Мы всегда будем помнить и гордится им! Отдав за правое дело самое дорогое, что у него было — свою жизнь, он с честью и до конца выполнил все поставленные перед ним задачи, — говорится в сообщении ресурсоснабжающей компании.

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