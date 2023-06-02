Жителей Омска развезут по домам на автобусах после концерта Бузовой и «Градусов»

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В эту субботу, 3 июня, омичей развезут по домам на муниципальных автобусах после концерта Ольги Бузовой и группы «Градусы» в парке развлечений «Вокруг света».

Как сообщили в дептрансе, к 19:30 к остановке «Городок Водников» для развоза омичей будут поданы 6 автобусов большого класса, которые будут следовать по следующим направлениям:

- по маршрутам № 14, 33 в направлении городка Нефтяников;

- по маршруту № 45 в направлении улицы Мельничной через Ленинградский мост;

- по маршруту № 24 в направлении посёлка Солнечный через мост имени 60-летия Победы;

- по маршруту № 94 в направлении микрорайона «Первокирпичный» с проездом по улицам Красный Путь, Интернациональной, с разворотом в районе площади Победы, далее — по утверждённой схеме;

- по маршруту № 95 в направлении микрорайона «Московка-2».

Отправление автобусов с остановки «Городок Водников» будет происходить по мере наполняемости салонов. Важно: проезд будет платным, по городскому тарифу.

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