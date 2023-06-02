«Росводоканал Омск» рассказал о ходе работ по строительству песколовок

На территории очистных сооружений канализации омского водоканала продолжается строительство новых песколовок. Готовность объекта, реализуемого в рамках инвестиционной программы, составляет 85 % - 90 %. Стоимость проекта – 287 млн рублей.

Новые песколовки заменят старые, которые отслужили почти полвека. Задача сооружений — улавливать тяжёлые мелкие минеральные частицы, осаждая и предотвращая их попадание на дальнейшие этапы очистки. Сооружения улавливают самый мелкий песок. В новых аэрируемых песколовках процесс отделения воды от механических примесей и органических веществ будет происходить интенсивнее, а коэффициент полезного действия новых сооружений гораздо выше.

За полгода построили камеры гашения, монолитные каналы, конструкции песколовок, здания обвязки песколовок и седиментаторов. Сейчас выполняют работы по гидроизоляции и защите железобетонных конструкций от агрессивного воздействия сточных вод, обустраивают наружные сети инженерного обеспечения, а также занимаются благоустройством территории.

«Особенность инвестпрограммы, которую мы реализуем с 2020 года, – существенное обновление инфраструктуры и оборудования очистных сооружений канализации города Омска. Мы системно и целенаправленно улучшаем систему очистки сточных вод на разных этапах технологической цепочки. Новые аэрируемые песколовки позволят лучше отделять минеральные загрязнения от органических, а значит, улучшится качество очистки сточных вод», - прокомментировал Денис Хохлов, главный инженер «Росводоканал Омск».

В июне специалисты приступят к последовательному переключению технологических линий на новые песколовки и поэтапному выводу из эксплуатации старых песколовок, которые работают с 1974 года. В планах предприятия завершить пуско-наладочные работы и ввести объект в эксплуатацию до конца 2023 года.