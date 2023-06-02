В Омском госуниверситете работники и студенты создали новый профсоюз

Фото: 6-й корпус ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. 2ГИС

В ОмГУ имени Достоевского появился еще один профсоюз обучающихся и работников. Новая первичная профсоюзная организация была зарегистрирована 31 мая 2023 года. Информация об этом появилась в «Федресурсе».

Профсоюз зарегистрирован по адресу площадь Лицкевича, 1, в здании 6-го корпуса университета. Председателем организации стал Юрий Мурзин.

Отметим, что в вузе уже есть первичная профсоюзная организация студентов, зарегистрированная в 1999 году. Юридическим адресом указан проспект Мира,55, 2-й корпус университета. Возглавляет организацию Глеб Шаров.

Поможет ли новый профсоюз в решении проблем работников университета, пока не известно.

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