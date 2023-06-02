МЧС предупредило жителей Омской области об аномальной жаре до +36 градусов

В Омске и области с 3 по 6 июня будет аномально жаркая погода: воздух прогреется до +36 и выше градусов. Среднесуточная температура превысит норму на 10 градусов.

В связи с жаркой погоды ГУ МЧС Росси по Омской области рекомендует носить легкую и свободную одежду из натуральных тканей, надевать головные уборы и носить с собой бутылку с водой, воздержать от употребления спиртного. Кроме того, в ведомстве советуют лучше не находиться на улице с 11 до 17 часов. В этот период солнце максимально активно.

Напомним, сегодня, 2 июня, в Омске ожидается слабая магнитная буря.

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