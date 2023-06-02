В центре Омска на Красном Пути асфальт ушел под землю из-за коммунальной аварии

Фото: "ЧП Омск" во "ВКонтакте".

В центре Омска в районе домов № 12 и № 14 по улице Красный Путь асфальт ушел под землю. Информация об образовавшемся провале накануне появилась в соцсетях.

Как пояснили в мэрии, причиной провала стало повреждение на подземных коммунальных сетях. В результате происшествия никто не пострадал. На данный момент коммунальщики уже провели ремонтные работы и засыпали яму щебнем. В ближайшее время на этом участке улицы будет восстановлено асфальтовое покрытие.

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