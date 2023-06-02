В Омске рассчитали стоимость одной порции окрошки

Фото: Пресс-центр Администрации города Омска

В омском департаменте экономической политики рассчитали среднюю стоимость окрошки, приготовленной по классическому рецепту. Одна порция такой окрошки в среднем обойдется в 44,5 рубля.

Стоимость продуктового набора на шесть порций в среднем составит порядка 266,8 рублей. В него входят: картофель и свежие огурцы – 250 граммов; свежий редис – 150 граммов; яйца – 3 штуки; вареная колбаса – 100 граммов; сметана – 100 граммов; зелень – 100 граммов; квас – 1,5 литра; соль – 5 граммов.

В среднем десяток яиц обойдётся в 73,9 рубля; килограмм картофеля – в 25,9 рублей; огурцов – 89 рублей; варёной колбасы — 443,8 рубля.

Еще дешевле обойдется окрошка домашнего приготовления, если вместо кваса использовать минералку, а вместо колбасы – вареное мясо.

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