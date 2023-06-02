В Омске на средства мецената создадут сад имени полководца Александра Суворова

Фото: Даниил ОПАРИН

На окраине Омска на улице Успешной появится сад имени полководца Алексадра Суворова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Шелест.

Новое общественное пространство площадью около 2 гектаров будет создано на средства мецената ООО «НПО «Мир». Процесс благоустройства территории будет проходить в несколько этапов.

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Перед началом работ на территории будущего сада проведут уборку и завезут грунт.

- Для будущего сада уже закуплено около 200 саженцев сибирских пород деревьев и кустарников, среди которых саженцы сосны, лиственницы, ели, липы, яблони, березы, черемухи, рябины. Кроме озеленения, проектом благоустройства предполагается обустройство линии наружного освещения, прогулочных дорожек, установка скамеек и детской площадки, - рассказал Сергей Шелест.

Напомним, в Омске на этой неделе стартовали работы по обустройству еще одного общественного пространства - сквера имени Героя Советского Союза Михаила Харчикова. Деньги на его создание также выделил меценат в лице директора ООО «АвтоСпецМаш» Алексея Пелымского.

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