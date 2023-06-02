В Омске 3 июня перекроют несколько улиц в районе "Зеленого острова" из-за концерта Бузовой

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске в субботу, 3 июня, в районе парка «Зеленый остров» перекроют ряд улиц для движения всех видов транспорта. Это связано с празднования дня рождения парка развлечений «Вокруг света».

Движение всех видов транспорта с 11 часов до 21 часа 3 июня будет прекращено по улицам 2-й Затонской (на участке от улицы Красный Путь до улицы Крутой Яр), улице 1-й Затонской (на участке от улицы Красный Путь до парка "Зеленый остров").

Фото: пресс-служба мэриии Омска.

Как уточнили в департаменте общественной безопасности, в местах проведения мероприятий также будет запрещена парковка с 9 часов до 21 часа.

На время перекрытий омичей просят скорректировать свои маршруты.

Напомним, 3 июня в парке «Вокруг света» омичей ждет масштабная развлекательная программа. Вечером там для гостей с бесплатным концертом выступят группа "Градусы" и Ольга Бузова.

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