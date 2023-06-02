По решению Хоценко в Омской области внесли изменения в порядок предоставления квартир детям-сиротам

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

На заседании правительства Омской области под руководством главы региона Виталия Хоценко внесли изменения в порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам.

В частности, увеличивается срок приема документов для предоставления сертификата на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения. С 1 февраля текущего года его продлили по 1 июля текущего года для всех лиц из числа детей-сирот и по 1 августа для лиц из числа детей-сирот, направленных для участия в специальной военной операции.

В течение 2022 года было принято 513 заявлений от детей-сирот, выдан 201 сертификат. В этом году принято 404 заявления, из которых 11 заявлений поступили от мобилизованных граждан. Всего в министерство строительства Омской области направлены списки на 269 сертификатов. По состоянию на сегодняшний день сертификаты получили 7 мобилизованных детей-сирот, при этом четверо из уже выбрали и оплатили жильё с помощью сертификата. В июне 2023 года минстрой выдаст еще 159 сертификатов. Размер сертификата составляет 2 794 968 рублей.

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