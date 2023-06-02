Предпринимателям Омской области возместят затраты на строительство дорог и коммунальных сетей

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

На строительство дорог и коммунальных сетей возместят затраты предпринимателям Омской области. Об этом заявил глава региона Виалий Хоценко.

Льготной поддержкой глава региона намерен помочь бизнесу, который готов вкладываться в развитие инфраструктуры. Документ уже подготовлен региональным минэкономики.

- В перезапуске инвестиционного цикла ключевая роль отводится соглашениям о защите и поощрении капиталовложений, которые имеет право заключать областное правительство с инвесторами. Реализация этого механизма предполагает гарантии сохранения условий для реализации проектов, а также возмещение инвесторам затрат на создание транспортной, энергетической, коммунальной, социальной и цифровой инфраструктуры под проекты. Размер компенсации не может превышать сумму уплаченных в региональный бюджет налогов. Также объем возмещения зависит от того, какая создается обеспечивающая или сопутствующая инфраструктура, - пояснила министр профильного ведомства Анна Негодуйко.

Согласно порядку, инвесторы смогут компенсировать как понесенные затраты на создание объектов инфраструктуры, так и сумму уплаченных процентов по кредитам, которые привлечены для этих целей. Предельный объем возмещения составляет 50% в течение 5 лет, по сопутствующей – 100 % в течение 10 лет.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru