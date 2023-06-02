Глава Омской области Виталий Хоценко пригласил жителей Таврического района на личную встречу

Фото: Пресс-служба администрации Омской области
На личную встречу жителей Таврического района пригласил глава Омской области Виталий Хоценко. Видеообращение он разместил в своем телеграм-канале.
- Команда правительства принимает всех желающих с 9.00 до 11.00 в администрации района. Я сам проведу встречу в 16.30 в районном центре культуры. Всех приглашаю на встречу, - заявил Хоценко.
Руководитель также отметил, что в рамках выезда в район он посетит объекты социальной инфраструктуры и агропромышленные предприятия.
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