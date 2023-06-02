15 районов и часть Омска могут остаться без газоснабжения на двое суток

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Без газоснабжения на двое суток могут остаться 15 районов и часть Омска. Об этом сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Омск».

На этот период компания рекомендует абонентам использовать газ только для приготовления пищи, чтобы снизить нагрузку на сети.

К слову, газоснабжение юридических лиц на время проведения работ будет полностью прекращено, им направлены соответствующие уведомления.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru