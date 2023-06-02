19 школ будут отремонтированы в Омской области в 2024 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2024 году в Омской области будут отремонтированы 19 школ. Об этом в своем телеграм-канале заявил врио губернатора Виталий Хоценко.

- Отремонтируем 19 школ Омской области в ближайшие два года. На эти цели на заседании регионального правительства распределили 1 млрд 174 млн рублей на 2024 год, столько же выделим и в 2025 году, - написал глава региона.

В областном центре «ремонтный бюджет» направят на образовательные учреждения №11, 14, 18, 21, 29, 56, 71, 79, 82, 91, 107, 118, 129 и 133, а также казачью кадетскую школу-интернат. В районах запланировано обновление Троицкой школы Омского района, Называевской школы №1, Тевризской школы №2 и Солнцевской школы Исилькульского района.

Отмечается, что на время проведения работ все школы будут закрыты, а детей и учителей распределят в соседние образовательные учреждения.

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