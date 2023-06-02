В Омске реализуют права собственности четырех компаний экс-невестки бывшего губернатора Полежаева

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Права собственности четырех компаний экс-невестки бывшего губернатора Леонида Полежаева - Нателы Полежаевой - намерен реализовать конкурсный управляющий. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

29 мая стартовал прием заявок по четырем лотам. Права собственности этих компаний оценены от 10 до 20 тысяч рублей. Продать попытаются ООО «Парк Отель «Рассвет», ООО «Новая газета – Регион», а также ООО «Санаторий «Рассвет» и ООО «Центр реабилитации «Рассвет».

Правда, сама владелица бизнеса намерена бороться за свои капиталы в суде. Парирует Полежаева тем, что выставление на торги препятствует интересам пострадавших по рассмотренному ранее «зарплатному делу», в рамках которого она должна погасить материальный ущерб.

Напомним, банкротить предпринимательницу начали в 2019 году.

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