Ольга Боровская заняла кресло замминистра региональной политики Омской области

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Кресло замминистра региональной политики Омской области заняла Ольга Боровская. Об этом сообщает областное правительство.

Бывшая руководитель регионального ЦУРа сменила Олесю Потапову, которая приехала в Омск вместе с «команды предыдущего губернатора» Александром Бурковым.

К слову, Боровская - омичка. окончила с отличием ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, также имеет диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Работала региональном минкульте, а также холдинге «СМИ55».

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