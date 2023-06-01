Виталий Хоценко поручил за 2 года капитально отремонтировать 19 школ в Омской области

Фото: пресс-служба правительства Омской области
Из областного бюджета на капитальный ремонт школ Омска и четырех районов Омской области в 2024 выделено 1 млрд 174 млн руб. Столько же выделят в 2025 году. Такое решение было принято на заседании Правительства Омской области под руководством главы региона Виталия Хоценко.
За два года капитально отремонтируют 15 городских (в том числе Казачью кадетскую школу-интернат) и 4 районные школы (Троицкая школа Омского района, Называевская школа № 1, Тевризская школа № 2 и Солнцевская школа Исилькульского района).
При этом срок капремонта одной школы не должен превышать двух лет.
– Перед подрядчиками поставим задачу завершить ремонт в кратчайшие сроки без ущерба для качества — путем увеличения числа рабочих и сокращения сроков поставки материалов, — отметил Виталий Хоценко.
На время капремонта учащихся распределят в другие школы. Однако новая школа должна быть в шаговой доступности, классы не будут расформировывать, также сохранятся смены учащихся.
Кроме того, на 3,6 млн руб. омскую гимназию №75 оснастят антитеррористической защитой: арочным металлодетектором, системой экстренного оповещения, видеодомофоном, стойкой для охраны, системой видеонаблюдения, устройством поста охраны и устройством наружного освещения.
На материально-техническое оснащение (мебель, спортинвентарь, оргтехника и т.д.) 17 городских и районных омских школ из областного бюджета выделили около 8 млн руб.
30,9 млн руб. выделят на ремонт 19 городских и районных муниципальных образовательных организаций и 116 млн руб. – на ремонт помещений под 58 новых центров образования «Точка роста».
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