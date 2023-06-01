Мэр Сергей Шелест распорядился усилить контроль на омских пляжах

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Усилить контроль на омских пляжах распорядился мэр областного центра Сергей Шелест. Об этом градоначальник сообщил в своем телеграм-канале.

Руководитель пояснил, что такая мера связана с аномально жаркими днями, которые спровоцируют массовые посещения мест отдыха омичами. И наверняка такие мероприятии будут сопровождаться алкоголем.

- Некоторые отдыхающие принесут к воде не только полотенца, но и взрослые напитки. Никому же не нужно объяснять, что бывает, если умножить одни градусы на другие. В связи с этим дал поручение директору департамента общественной безопасности Евгению Анатольевичу Скрипкареву совместно с коллегами из УМВД России по городу Омску и Главного управления МЧС России по Омской области сформировать мобильные группы для выявления фактов нарушения правил поведения на водных объектах и усиления профилактической работы, - пояснил Сергей Шелест.

Работать такие группы начнут в Омске со 2 июня, в том числе в выходные и праздничные дни. Большое внимание будет уделено детям, пришедшим купаться без сопровождения взрослых.

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