Виталий Хоценко открыл в Омске филиал госфонда «Защитники Отечества»

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омске филиал госфонда «Защитники Отечества» открыл врио губернатора Виталий Хоценко. Об этом сообщает областное правительство.

Организация будет работать по адресу: улица Петра Некрасова, 3. Здесь смогут получить юридическую и психологическую помощь ветераны спецоперации. Руководителем омского филиала фонда стала Наталья Чайка.

- Сегодня на встрече одна из участниц сказала, что у нас все льготы заточены на мобилизованных, контрактников, на добровольцев. Это касается бесплатного питания в школах для детей, бесплатного посещения детских садов. Но в законодательстве нет ни слова про офицеров, которые служат в вооруженных силах Российской Федерации. Мы это поправим. Для нас эта работа также новая. Мы для всех офицеров, которые принимали или принимают участие в специальной военной операции, для семей погибших эти льготы, конечно, распространим. Я дал соответствующее поручение, - заявил Виталий Хоценко, который побывал на открытии организации.

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