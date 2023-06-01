Глава Омской области Виталий Хоценко и прокурор Алексей Афанасьев встретились с аграриями и строителями

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Взаимодействие бизнеса и власти стало главной темой встречи главы Омской области Виталия Хоценко с представителями аграрного и строительного бизнеса. Участие в разговоре также принял руководитель омского управления прокуратуры Алексей Афанасьев.

По мнению Хоценко, такое взаимодействие необходимо для продуктивности работы бизнеса. В рамках подобных встреч уделяется особое внимание контролю за реализацией мер, принимаемых для поддержки российской экономики.

- В Омской области сложилась уникальная практика: у нас прокуратура очень плотно взаимодействует с бизнесом. Уверен, это очень правильное начинание. В открытом разговоре мы поймем, что нужно сделать, какие еще нормативные акты, меры поддержки принять, чтобы бизнес развивался. На прошлой неделе Президент России Владимир Владимирович Путин объявил в нашей стране пятилетие предпринимательского созидательного труда — будем двигаться в этом направлении, - сказал глава региона.

В ходе круглого стола руководители строительных компаний сообщили об административных барьерах, мешающих развитию строительной отрасли в регионе. А представители агропромышленного сектора озвучили проблемы кадрового дефицита, доступности рынков сбыта продукции, необходимости расширения программ субсидирования и иные вопросы.

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