«Омскводоканал» отключит воду 6 и 7 июня жителям Центрального и Октябрьского округов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Жителям Центрального и Октябрьского округов 6 и 7 июня отключит воду «Омскводоканал». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Водоснабжение будет приостановлено на некоторых улицах в связи с врезкой трубопроводов новой технологической схемы.
Подробную информацию об адресах отключения можно узнать на сайте ресурсоснабжающей компании.
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