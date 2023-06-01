«Омскводоканал» отключит воду 6 и 7 июня жителям Центрального и Октябрьского округов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Центрального и Октябрьского округов 6 и 7 июня отключит воду «Омскводоканал». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Водоснабжение будет приостановлено на некоторых улицах в связи с врезкой трубопроводов новой технологической схемы.

Подробную информацию об адресах отключения можно узнать на сайте ресурсоснабжающей компании.

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