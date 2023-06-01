Авиакомпания «Ютэйр» отменила рейсы из Омска в Тюмень

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Рейсы из Омска в Тюмень отменила авиакомпания «Ютэйр». Перелеты убрали оз обновленного расписания омского аэропорта.
Перевозчик выполнил последние рейсы в мае, а все предстоящие рейсы отменил. Хотя предстоящая версия расписания с вылетами была составлена до 28 октября.
Как сообщает «Новый Омск», в компании рассчитывают на улучшение ситуации с этим направлением в зимнем расписании.
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