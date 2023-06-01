50% скидки на билеты обещают РЖД для юных пассажиров

Фото: Андрей АБРАМОВ

Для юных пассажиров РЖД обещают 50% скидки на билеты. Об этом заявили в пресс-службе компании.

Распространяться правило будет на детей в возрасте от 10 до 17 лет в период с 1 июня по 31 августа. Касается это поездов дальнего следования.

Отметим, скидка распространяется на плацкартные и общие вагоны скорых и пассажирских поездов, некоторые «Ласточки», а также двухэтажные купейные вагоны.

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