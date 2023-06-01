Каждый третий омич не имеет претензий к своему работодателю

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Претензий к своему работодателю не имеет каждый третий омич. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob.

Срез проводился по самым раздражительным привычкам начальства. Так, 11 % жителей города не любят в руководстве вспыльчивость. 5 % омичей раздражает некомпетентность, 4% презирают прокрастинацию, ложь, непринятие мнения подчиненных, обесценивание работы и отсутствие дисциплины.

–По 1 % опрошенных раздражающими привычками начальства назвали звонки и сообщения после окончания рабочего дня, абьюз, фаворитизм, жадность, злоупотребление полномочиями, игнорирование сообщений, – отмечают аналитики.

Кстати, женщины чаще мужчин нетерпимы к вспыльчивости и агрессии со стороны руководителя.

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