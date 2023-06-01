Правительство дает безработным омичам по 500 тысяч рублей на открытие своего бизнеса

Фото: Дмитрий СТЕШИН

На открытие своего бизнеса по 500 тысяч рублей дает правительство безработным омичам. Об этом сообщили в Центре занятости.

В бюджете на эти цели предусмотрено 15 млн рублей. Уже подано 19 заявок. Жители региона из самого креативного придумали открыть швейное производство, кочевое пчеловодство и хлебопекарню.

- Наш опыт работы показывает, что много жизнеспособных проектов открывается в производственной сфере. Экономический тренд на импортзамещение открывает возможности начинающим предпринимателям, - отметила замначальника отдела центра занятости Омска и Омского района Лариса Ермакова.

К слову, чтобы поучаствовать в господдержке, можно подать заявку в кадровые центры или центры занятости региона.

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