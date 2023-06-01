Пляжный сезон стартовал в Омске с 1 июня

Фото: Виктор КЛЮШКИН

С 1 июня в Омске стартовал пляжный сезон. Об этом сообщает городская администрация.

Сегодня в областном центре открыты пять мест отдыха: «Центральный-1», «Центральный-2», «Советский», «Кировский» и «Первомайский». На них ранее была проведена подготовка сотрудниками управления дорожного хозяйства и благоустройства.

- Для обеспечения надлежащего санитарного состояния территорий пляжей их очистили от мусора, завезли чистый песок, установили необходимое оборудование и прочее, - уточнили в мэрии.

Продолжат работу пляжи до 1 сентября. А пока на местах будут дежурить дворники и спасатели.

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