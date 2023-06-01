Мэр Сергей Шелест инициировал проведение еженедельных дней чистоты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске 1 июня еженедельно (по четвергам) будут проходить дни чистоты. Об этом в своем-телеграм-канале сообщил мэр Сергей Шелест.

- Виталий Павлович Хоценко справедливо считает вопрос чистоты городских территорий одним из приоритетных. Все вместе мы провели большую работу в ходе месячника по санитарной очистке, но, как показывают наши выезды в округа и паблики в социальных сетях, расслабляться рано. У ВДВ есть девиз «Никто, кроме нас». Перефразируя его, скажу: «Кто, если не мы». Именно под таким слоганом с сегодняшнего дня в нашем городе стартует акция по уборке территорий, прилегающих к подведомственным учреждениям администрации города, объектам ФГКС прошлых лет, общественным пространствам, - написал градоначальник.

Уже сегодня, 1 июня, на уборку общественных территорий и улиц выйдут сотрудники городской администрации и подведомственных учреждений.

Генеральная уборка пройдет сразу на нескольких территориях: на бульваре Победы (участок от Иртышской набережной до проспекта Карла Маркса), в скверах имени Карбышева, Молодеженов, ветеранов авиации «Крылатое братство», «Рубиновая мечта», «50 лет ВЛКСМ», а также в сквере в границах улиц Торговая, Бетховена, Олега Кошевого.