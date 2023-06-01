В Омске на 11 дней перекроют участок дороги по улице 1-я Путевая

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Участок дороги по улице 1-я Путевая перекроют на 11 дней в Омске. Об этом предупреждает горадминистрация.

Временные ограничения вводятся с 5 по 16 июня в ночные часы: с 23:00 до 05:00. Неудобства для автомобилистов будут созданы на участке участок дороги, проходящей вдоль здания № 102а по улице 1-я Путевая, от пересечения с ж/д путями в сторону улицы 2-я Путевая, протяженностью 15 метров и 15 метров в направлении улицы 14-я Чередовая.

Для автомобилистов установят временные дорожные знаки.

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