Администрация САО начала демонтаж незаконных гаражей в Омске

Фото: пресс-служба администрации города Омска
Демонтаж незаконных гаражей в Омске начала администрация Советского округа. Об этом сообщает мэрия.
- Незаконные гаражи выносятся на специальную площадку. Для получения гаражного бокса с площадки временного хранения владельцу необходимо обратиться в окружную администрацию с документами, подтверждающими право собственности на объект, а также возместить расходы, понесенные при выносе, - уточнила представитель окружной администрации Оксана Денисова.
Работы по выносу незаконно установленных гаражей прошли на улицах Малой Ивановской, Заозерной, Белозерова и Строителей.
К слову, забрать свое имущество владельцы смогут до 1 июля, а позже уже боксы будут признаны муниципальной собственностью.
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