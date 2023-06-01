В Омской области вынесли приговор мужчинам, похитившим из церкви иконы и деньги

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В Омской области суд вынес приговор двум мужчинам, ограбившим церковную лавку в кафедральном соборе в Таре.

- В суде установлено, что фигуранты дела в августе 2022 года проникли в помещение церковной лавки на территории религиозной организации православного Прихода Спасского кафедрального собора города Тара Тарской Епархии Русской Православной церкви, откуда похитили иконы, предметы церковного обихода, деньги из ящика для пожертвований, а также продукты питания на общую сумму 12 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ходе расследования один из злоумышленников - 48-летний житель Саргатского района - скрылся. Найти его удалось только в февраля 2023 года. Беглеца поместили под стражу.

Все похищенное имущество было изъято в ходе следствия и возвращено в храм.

Тарский городской суд назначил 35-летнему местному жителю штраф в размере 15 тысяч рублей, а его ранее судимому подельнику из Саргатского района - 1 год колонии строгого режима.