Врио губернатора Виталий Хоценко поздравил омичей и с Международным днем защиты детей

Сегодня, 1 июня, временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Хоценко поздравил жителей Омской области с Международным днем защиты детей.

— Дети – наше настоящее и будущее. С ними мы связываем надежды на лучшее, ради них работаем и стремимся сделать жизнь благополучнее и счастливее. Главное – в череде ежедневных дел всегда помнить о том, что дети, какого бы возраста они ни были, нуждаются в постоянном внимании и заботе, в защите и помощи со стороны близких взрослых. Любовь родных помогает им расти сильными и уверенными в себе. Каждой омской семье желаю добра и согласия! Пусть всюду раздается веселый детский смех! — говорится в поздравлении.

Напомним, сегодня, 1 июня, в Омске и области запланирован ряд мероприятий, посвященных празднику. Так, в 12:00 в Доме детского творчества в Октябрьском округе состоится традиционный праздник «Неразлучные друзья взрослые и дети».