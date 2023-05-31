Врио губернатора Хоценко открыл в Омске филиал фонда помощи бойцам СВО «Защитники Отечества»

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области Виталий Хоценко открыл в областном центре филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Он располагается в здании по адресу улица Петра Некрасова, 3, и начнет работу 1 июня. Организация, созданная по инициативе президента России Владимира Путина, будет оказывать адресную социальную поддержку каждому ветерану специальной военной операции и семьям погибших участников СВО, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В Омской области филиалы фонда открылся одним из первых в стране.

- Основная задача фонда – сопровождение и помощь по всей жизненной ситуации ветеранам специальной военной операции и семьям погибших наших ребят,- заявил Хоценко.

Фонд начнет прием ветеранов с 1 июня. Уже подобраны координаторы, они прошли обучение. Задача фонда — оказание помощи бойцам, вернувшимся со специальной военной операции, и семьям погибших. Здесь можно получить все меры поддержки по лечению, обучению новым специальностям, трудоустройству.

- Прошло менее двух месяцев с момента подписания указа о создании фонда. Перед нами стоит задача, которая ранее не решалась в нашей стране системно. Поэтому мы вместе с вами подготовили инфраструктуру для работы в каждом регионе России и сформировали неравнодушную команду, которая следует нашим главным ценностям — справедливость, забота, уважение. Наша работа заключается не только в адресной помощи. Мы должны сформировать в обществе чувство гордости за ветеранов, — подчеркнула председатель госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В учреждении обеспечена доступная среда для людей с ограниченными физическими возможностями. Бойцы и члены их семей здесь получат все полагающиеся им меры поддержки — медицинскую, психологическую и социальную помощь, лекарства, санаторно-курортное лечение, помощь в решении бытовых вопросов.

Работа фонда построена по принципу одного окна. Военнослужащий может обратиться к специалистам по любому вопросу, будь то оформление недвижимости, ребенка в детский сад, получение образования самими ветераном или членом его семьи.

- Пока я продолжаю служить в армии, но есть планы по трудоустройству в гражданской сфере после увольнения, сказали, здесь могут подобрать вакансии или помочь открыть собственное дело. Очень удобно, что на все вопросы можно получить ответы в одном месте, - прокомментировал новость об открытии омский военнослужащий, получивший ранение в бою.