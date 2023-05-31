30 безработных омичей могут получить на развитие свого дела по полмиллиона рублей

Фото: минтруд Омской области.

Омский минтруд заложил в бюджете 15 млн рублей для безработных омичей, готовых заключить социальный контракт на развитие собственного дела. По расчетам ведомства, такая сумма позволит создать не менее 60 новых рабочих мест. С 2015 года новых предприятий стало на 500 больше. Большинство работают в сферах животноводства, бытовых услуг, общепита и торговли.

- При подготовке проектов омичи получают подробные консультации в центре занятости. Больше всего вопросов вызывает финансовая и юридическая составляющие. После разъяснений специалистов, участники конкурса довольно ясно представляют, как будет развиваться проект, на какие ресурсы можно опереться в его реализации, – отметила замначальника отдела трудоустройства центра занятости Омска Лариса Ермакова.

Для получения средств нужно предоставить в службу занятости региона бизнес-план. Лучшие проекты получат финансирование в 500 тысяч рублей. И уже в июне комиссия рассмотрит 19 бизнес-проектов, в том числе по кочевому пчеловодству, швейному производству и хлебопекарне.

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