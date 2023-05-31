Что омичам можно выбрасывать в контейнеры для твердых коммунальных отходов?

Фото: предоставлено регоператором.

Согласно действующему законодательству, контейнерные площадки предназначены для накопления твердых коммунальных отходов — сокращенно ТКО.

Твёрдые коммунальные отходы (ТКО) – это тот мусор, который создают люди в жилых помещениях в результате потребления. То есть сюда можно отнести: упаковку от продуктов, пищевые отходы, пакеты, бумагу, сломанную мебель, бытовую технику, электроприборы и т.д.

К твердым коммунальным отходам в том числе относятся и крупногабаритные отходы (КГО) — мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилья.

Крупногабаритный мусор нужно складывать рядом с контейнерами на специальной площадке под КГО или в бункер. Вывоз крупногабаритных отходов регоператор осуществляет отдельной спецтехникой с самопогорузкой, в народе такой транспорт называют — ломовоз.

Ветки, спилы деревьев, ботва, сухая трава — все это не относятся к ТКО.

Такой мусор называют растительным, его необходимо складывать отдельно от твердых коммунальных отходов, так они вывозятся разными организациями, по отдельным договорам.

То же самое касается строительного мусора, который образуется при проведении капительного ремонта или строительства.

Строительные отходы запрещено накапливать совместно с твердыми коммунальными на контейнерной площадке. Они также вывозятся по отдельно заключенному договору с организациями, которые имеют разрешение на этот вид деятельности.