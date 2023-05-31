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НовостиОбщество31 мая 2023 12:28

Омский мэр Шелест расскажет в Сочи о развитии городских территорий на форуме «Движение»

Мероприятие традиционно собирает руководителей муниципалитетов со всей России
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Мэр Омска Сергей Шелест примет участие в работе форума недвижимости «Движение» в Сочи. Форум по традиции собирет крупнейших российских застройщиков, архитекторов, лидеров рынка недвижимости, руководителей муниципалитетов со всей России.

На одной из секций форума приглашены мэры всех крупных городов России. Градоначальник здесь представит Омск широкому кругу участников рынка, обсудит тему баланса между интересами строительного бизнеса и жителей территорий, почерпнет опыт других городов по реализации масштабных инвестиционных проектов.

- Конечная цель заключается в улучшении качества жизни омичей и повышении привлекательности нашего города на фоне других муниципалитетов, - подчеркнул Сергей Шелест.

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