Из расписания омского аэропорта да середины июля исчез единственный перелет в Киргизию

Фото: ru.m.wikipedia.org.
Из последнего расписания перелетов омского аэропорта 31 мая исчез единственный прямой рейс в Киргизию. Его уже выполняли. Самолет авиакомпании «Северный ветер» каждый вторник из Омска направлялся в город Ош.
Но, как следует из комментария к расписанию, до 18 июля перелеты приостановлены. В указанную дату их возобновят вплоть до 24 октября текущего года.
Из зарубежных направлений для омичей по-прежнему доступны города Узбекистана Ташкент и Наманган, казахстанская Астана и рейсы в турецкую Анталью.
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