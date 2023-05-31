Депутат Горсовета Алексей Саяпин стал гендиректором гостиничного комплекса «Иртыш»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат омского Горсовета Алексей Саяпин стал генеральным директором АО «Гостиничный комплекс «Иртыш». Об этом свидетельствуют данные из выписки ЕГРЮЛ.

Напомним, ранее гостиница находилась в муниципальной собственности. Однако после реорганизации, завершившейся в мае 2023 года, МУП было преобразовано в акционерное общество. Учредителем компании является департамент имущественных отношений Администрации Омска.

До Саяпина новообразованное юридическое лицо возглавлял Илья Очкин, занимавший пост руководителя ныне ликвидированного муниципального предприятия.

Отметим, в 2018 году Саяпин был близок к тому, чтобы стать директором муниципальной гостинице, но ему помешал один факт его биографии — он был признан банкротом в 2016 году. По закону занимать руководящие должности Саяпин не мог в течение трех лет. По этой причине единственным выходом для него было остаться в должности заместителя руководителя муниципального предприятия, которым с 2018 до 2022 года уралец-справедливоросс Михаил Морозов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru