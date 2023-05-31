Последний звонок прозвенел в омских колониях для несовершеннолетних

Фото: УФСИН России по Омской области

22 мая в омских школах прошли последние звонки. В этом году со школой простились 4 684 учащихся 11-х классов.

Торжественные линейки прошли и в омских исправительных колониях для несовершеннолетних. Как сообщили 31 мая в региональном УФСИН, администрация учреждений создала для выпускников торжественную обстановку.

Участники кружков художественной самодеятельности подготовили праздничную программу: исполнили песни и разыграли сценки из школьной жизни. Педагоги сказали напутственные слова.

– По окончанию концерта выпускники высказали слова благодарности учителям за их труд. Педагоги поздравили осужденных с окончанием школы и пожелали не останавливаться на достигнутом, продолжать расширять кругозор и стремиться к знаниям, — сообщает пресс-служба УФСИН.

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