В Омске и области в июне изменятся даты выплат пенсий и некоторых других пособий

Фото: Даниил ОПАРИН

Сегодня, 31 мая, в Омском отделении Социального фонда РФ сообщили, когда омичам ждать выплат пенсий и пособий в следующем месяце. В социальном фонде заверили, что пенсии и другие выплаты в Омске и области начнут выплачивать с 3 июня (а где-то и со 2 июня), согласно графику работы почты. В банки в июне пенсии поступят как обычно: 9, 16 и 21 числа.

Единый день выплаты пособий – 3 июня – выпадает на выходной. Поэтому в банке выплаты от социального фонда – единое пособие, по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, пособие на детей от 8 до 17 лет, выплата в связи с рождением первого ребенка и другие выплаты – можно будет получить 2 июня. В отделении почты такие выплаты можно будет получить по графику – 3 июня.

5 июня омички получат ежемесячную выплату из средств материнского капитала за май. А 7 и 8 июня работающим гражданам поступят выплаты по уходу за детьми до 1,5 лет.

Работники, пострадавшие от профзаболеваний и несчастных случаев на производстве получат ежемесячные страховые выплаты через Почту России 7 июня, через банки – 16 июня.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru