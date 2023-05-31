В Омске стартовали работы по созданию сквера имени Михаила Харчикова

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске в район улице 2-й Восточной появится сквер имени Героя Советского Союза Михаила Харчикова, прославленного командира стрелковой роты 60-го стрелкового полка. Работы по обустройству территории проведут на средства мецената.

— Отдавая дань уважения Герою и его товарищам, мы вместе с меценатом проекта ООО «АвтоСпецМаш» — в лице директора Алексея Леонидовича Пелымского — дали старт работам по обустройству сквера. Новая зеленая зона развернется вдоль многоквартирных домов 38 и 38/2 по улице Богдана Хмельницкого по направлению к Оми, — написал в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.

Новый сквер будет состоять из двух аллей с каскадом площадей, скамейками, газонами, цветниками и светильниками. На перепадах высот будут обустроены лестницы и пандус. Кроме того, на территории сквера будут размещены информационные носители. По словам градоначальника, их содержание будет обсуждаться с ветеранами, общественниками и представителями партии, в которую он входит.

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