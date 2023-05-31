С начала года омичей оштрафовали на 525 тыс. рублей за нарушение правил пожарной безопасности

Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала года в Омской области было выписано 96 штрафов за нарушение правил пожарной безопасности. Все нарушители были привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 525 тысяч рублей. Об этом сообщили в Главном управлении лесного хозяйства Омской области.

В Омской области продолжает действовать особый противопожарный режим, во время которого штрафы для граждан за нарушение правил пожарной безопасности составляют 40–50 тысяч рублей; для должностных лиц — 60–90 тысяч рублей; для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей.

Если по вине нарушителя возникает лесной пожар, сумма штрафа увеличивается: для граждан – 50–60 тысяч рублей, для должностных лиц — 100–110 тысяч рублей, для юридических лиц — 1–2 миллиона рублей.

Государственные лесные инспекторы ежедневно патрулируют леса.

– С начала года проведено 1850 таких мероприятий, в том числе совместно с ГУ МЧС России по Омской области – 155. За нарушения Правил пожарной безопасности в лесах к административной ответственности привлечено 96 лиц на 525 тыс. рублей, – отметил начальник отдела Федерального государственного лесного контроля (надзора) Главного управления лесного хозяйства Иван Камчатный.

Сегодня на большей части территории области сформировался 3-й класс пожарной опасности. Однако в Называевском и Нижнеомском районах по-прежнему действует 5-й класс пожарной опасности.

Если вы стали свидетелями лесного пожара, пожалуйста, немедленно сообщите об этом по телефону 8-800-100-94-00. В тушении пожара на счету каждая минута. Региональная диспетчерская служба работает круглосуточно.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru