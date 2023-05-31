В Омске перенесли старт Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» из-за жары

Фото: https://runsim.ru/

Организаторы Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» решили на 3 часа перенести старт соревнований из-за аномальной жары. В день соревнований температура воздуха поднимется до +35 градусов.

Таким образом, забег состоится 4 июня на три часа раньше: в 09:00 вместо 12:00. Об этом говорится в сообщении в группе «СИБИРСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН|SIM» во «ВКонтакте».

Открытие стартового городка состоится в 8:00; затем в 8:35 начнется разминка. В 08:45 участников и болельщиков ждут на Официальной церемонии открытия. В 09.00 – старт участников несоревновательных забегов на 1 км и 5 км, соревнований на дистанции 10 км. Затем пройдут старты участников соревнований на дистанции 21.1 км с гандикапом (09:10-09:33). Церемония награждения победителей и призеров на дистанции 10 км состоится в 10:30. Часом позже, в 11:30, начнется церемония награждения победителей и призеров на дистанции 21.1 км. Завершится полумарафон к 12 часам.

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