В Омске 2 июня запретят движение грузового транспорта по Ленинградскому мосту

В Омске 2 июня введут запрет на движение грузового транспорта по Ленинградскому мосту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничение движения вводят в связи с началом работ по бетонирования элементов моста в рамках продолжающегося капремонта.

— В целях обеспечения качества бетонируемых конструкций необходимо минимизировать вибрацию и деформацию мостового сооружения, которые могут быть вызваны движением тяжёлых грузовиков, — сообщили в департаменте строительства.

У дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено», которые были ранее установлены на участках от улицы Маршала Жукова до Тюкалинской развязки и от улицы Суворова в направлении Ленинградского моста, будут демонтированы таблички с информацией о времени действия запрета.

Омичей и организации просят использовать альтернативные маршруты на время действия запрета на движение на указанном участке.

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