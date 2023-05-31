Цветет и пахнет: «Сибирская яблоня» может стать главным деревом страны

Фото: Дмитрий Рудаков / admomsk.ru

«Сибирская яблоня» у омского краеведческого музея – природный памятник местного значения. Несмотря на свой почтенный возраст (более 100 лет), она так же радует омичей своей пышной кроной летом и белоснежными цветками весной.

Семена этого дерева в 1889 году в Омскую область из Забайкалья привез член Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества П.Б. Яшеров. Так «Сибирская яблоня» стала первым плодовым растением в регионе.

В этом году яблоня «Сибирская яблоня» поборется за титул «Российское дерево года». Шестой год этот Всероссийский конкурс проводится в рамках нацпроекта «Экология».

Проголосовать за памятник природы и символ города Омска можно до 1 августа на сайте rosdrevo.ru (участника №9 – «Сибирская яблоня»). Итоги конкурса подведут 10 августа.

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