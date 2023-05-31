Прокуратура начала проверку после обрушения балконной перегородки в доме в омских Нефтяниках

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

Прокуратура проводит проверку по факту обрушения балконной перегородки № 29А по улице Энергетиков в омских Нефтяниках.

— Предварительно установлено, что 30 мая 2023 года произошло обрушение балконного ограждения на третьем этаже указанного многоквартирного дома 1959 года постройки. Дом аварийным не признан, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

На месте происшествия уже побывал прокурор Советского округа Сергей Картавцев.

В ходе проверки прокуратура даст оценку действия местных властей и управляющей компании, обслуживающей трехэтажку.

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